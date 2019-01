Nach Silvester Feuerwerksmüll richtig entsorgen

Bevor Sie alles eingesammelt haben und in die Restmülltonne werfen, sichern Sie sich ab, dass die Feuerwerksreste sich nicht mehr entzünden können. Sind Sie bei Blindgängern unsicher, legen Sie das nicht gezündete Feuerwerk zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Entsorgen Sie es anschließend im Hausmüll, so der Rat der Polizei Rheinland-Pfalz.