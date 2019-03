Nach dem Absturz in Äthiopien Welche Fluglinien nutzen die Boeing 737 Max 8?

Nach dem erneuten Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien sind viele Fluggäste beunruhigt. In Deutschland herrscht derzeit ein Start- und Landeverbot für diesen Flugzeugtyp. Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht Sicherheit vor, denn "solange Zweifel da sind, muss gehandelt werden". Deshalb veranlasste er, dass der deutsche Flugraum für diesen Flugzeugtyp bis auf Weiteres gesperrt bleibt. Auch die EU-Behörde EASA reagierte am Dienstagabend und sperrte den Luftraum für die Maschinen vom Typ Max 8 und Max 9.

Für die deutsche Fluglinie TUIfly hoben bis zum aktuellen Absturz 15 Maschinen des Flugzeugstyps nur in Großbritannien und den Benelux-Staaten ab. Aus aktuellem Anlass bleiben sie aber am Boden. In Deutschland sollte ab April die Boeing 737 Max 8 vom Flughafen Hannover starten. Andere deutsche Fluglinien haben keine Boeing 737 Max in ihrer Flotte. Der irische Billigflieger Ryanair hat mehr als 100 Maschinen bestellt.