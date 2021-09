Mut machen in Lebenskrisen

Mehr als 70 000 Menschen sind bislang in Deutschland an Corona gestorben. Am 18. April soll mit einem Gedenktag an sie erinnert werden. Ist das angemessen? Doris Maull diskutiert mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, der Palliativmedizinerin Claudia Bausewein und dem Historiker Malte Thießen. mehr...