Palmen, Villen, Pools und Lionel Messi – dafür kennt man Miami. Aber was geht dort musikalisch? Welcher Star kommt von dort oder wohnt in Miami? Und wie wird die Stadt so besungen?

Der inoffizielle Begrüßungssong für Miami kommt von Will Smith

Die musikalische Begrüßung von Floridas größter Metropole besingt Ende der 90er Schauspieler und Musiker Will Smith in einem seiner erfolreichsten Songs: "Miami"

Will Smith - Miami

Mit dem Song "Miami" von seinem Debütalbum "Big Willie Style" landet Will Smith 1998 auch bei uns einen echten Hit. Dabei kommt Will Smith eigentlich gar nicht aus dem sonnigen Süden der amerikanischen Ostküste, sondern aus dem deutlich kühleren Philadelphia.

Im Musikvideo zu Miami ist Will Smith mit seinen Freunden im kalten Philadelphia und friert bei ungefähr -30 Grad. Deswegen jetten er und seine Jungs lieber ins warme, hippe und tropische Miami.

In den 90ern war Miami einer der amerkanischen Hot Spots für die Reichen und Schönen. Gefeiert wurde dort oft zum Beispiel im Viertel "South Beach" oder am "Ocean Drive". Auch im Stadtviertel "Little Havana" wurde gefeiert, aber mit einem ganz anderen Flair.

Gloria Estefan, Salsa und Zigarrenduft – Miami hat auch Latin-Vibes

Florida ist der US-Bundesstaat, der am nächsten an Kuba dran ist. Kein Wunder also, dass viele Auswanderer aus Kuba inzwischen in Florida und der Metropole Miami wohnen. Viele von ihnen sind auch wegen der Kubanischen Revolution in die USA geflohen. Zum Beispiel auch Gloria Estefan und ihre Familie. "Conga" war einer ihrer großen Hits:

Gloria Estefan, Miami Sound Machine - Conga

Vor der Solokarriere von Gloria Estefan war sie zuerst die Sängerin der Band "Miami Sound Machine", bis sie dann bekannter wurde als die Band selbst.

Miami, die Bee Gees und der deutsche Produzent Frank Farian

Nicht alle Mitglieder der Bee Gees hat es in den amerikanischen Südosten verschlagen, aber zumindest Bee-Gees-Sänger Barry Gibb wohnt seit Mitte der 70er in Miami. Und auch den in Rheinland-Pfalz geborenen Frank Farian, Musikproduzent und Macher von Bands wie Boney M und Milli Vanilli, hatte es nach Miami verschlagen. Bis zu seinem Tod im Januar 2024, war Miami seine Wahlheimat und Produktionsstätte.