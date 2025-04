Duran Duran, Ozzy Osbourne, Dexys & Co.

Geografisch liegt Birmingham mitten in Großbritannien. Und von dort kommen einige große Musikstars der Pop- und Rockgeschichte.

Birmingham ist nach London die zweitgrößte Stadt in Großbritannien und sie ist die Heimat von Bands wie Duran Duran, dem Electric Light Orchestra (ELO), den Dexys Midnight Runners und Black Sabbath.

Früher war Birmingham eine der großen Metropolen der Industrie: Metallverarbeitung, rauchende Schlote, "Black Country". Knapp 60 Kilometer an Kanälen erinnern an diese Industriezeit, angeblich ist das Kanalnetz in Birmingham sogar größer als das in Venedig.

Heutzutage sieht die Stadt sehr modern und verändert aus. Es gibt eher Dienstleister statt Industriebetriebe und futuristische Wolkenkratzer zieren das Stadtbild.

Außerdem kann man in Birmingham gut shoppen gehen. Zum Beispiel im modernen Bullring Shopping Centre. Es spielt sich also nicht immer alles in London ab – das gilt auch für die Musik.

Electric Light Orchestra aus Birmingham

Zum einen wäre da das Electric Light Orchestra, kurz ELO. Die kommen aus Birmingham und hatten in den 70er und frühen 80er Jahren große Hits mit einer Mischung aus Rock und Klassik – ein kurioser Mix, der richtig gut funktioniert hat – wie bei "Mr. Blue Sky".

Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky (Official Video)

Der Mastermind hinter ELO ist Jeff Lynne, der später auch als Produzent richtig groß geworden ist und auch mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet hat, wie zum Beispiel George Harrison, Randy Newman, den Everly Brothers, Tom Petty, Bryan Adams oder Paul McCartney.

Außerdem hat Jeff Lynne den Ehrendoktor der Universität Birmingham bekommen. Die Einwohner der Stadt nennt man übrigens Brummies. Und Duran Duran, das sind auch Brummies.

Auch dieses erfolgreiche britische Duo kommt aus Birmingham: Duran Duran

Mit "The Wild Boys" von 1984 waren sie auf ihrem Höhepunkt, gaben Konzerte vor kreischenden Fans. Einer ihrer größten Fans soll Prinzessin Diana gewesen sein. Übrigens: Der Name Duran Duran kommt aus dem Film "Barbarella" von 1968, in dem der Bösewicht "Doktor Durand Durand" heißt.

Musikstars aus Birmingham: Dexys Midnight Runners

Ob in Birmingham besonders viele Mädchen Eileen heißen, wissen wir nicht. Aber die Macher des Riesenhits "Come On Eileen" kommen auch aus dieser Stadt in Zentralengland: die Dexys Midnight Runners.

Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland - Come On Eileen (1982 Version)

Vor diesem Megahit stand es gar nicht so gut um die Band. Die Dexys Midnight Runners standen mit dem Rücken zur Wand. Ihre Plattenfirma hatte sogar ihren Song "Come On Eileen" als Single abgelehnt.

Aber dem Radio sei Dank wurde der Song doch noch ein Erfolg. Ein Radiomitarbeiter lief zufällig am Büro vorbei, hörte den Song und war begeistert: "Das ist ein verdammter Hit, das muss die Single sein" . Und so kam es dann auch.

In der musikalischen Stadt zu Hause: Ozzy Osbourne & Black Sabbath

Harte Gitarrenriffs haben sie in der Stadt auch drauf: Ozzy Osbourne und seine Band Black Sabbath oder auch die Metalpioniere Judas Priest – sie alle kommen aus Birmingham.