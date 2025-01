Musik aus der Region: Januar Session 2

per Mail teilen

Die Band Daylight Music aus Mainz präsentiert ihren neuen Song "I'm So Glad I Can Forget". Aus Koblenz melden sich die beiden Produzenten Schönherz und Fleer, die gemeinsam mit Sängerin Clara Louise den gefühlvollen Titel "Was Ist Liebe" veröffentlicht haben. Zudem stellen wir euch die aktuelle Single "Letzter Tanz" des Singer-Songwriters Basti Stein vor. Abschließend gibt es den Song "Speak-Easy" des Koblenzer Duos Die Leuts.