ClockClock, Fee und Luca Sestak

Das erfolgreiche Mannheimer Poptrio ClockClock hat mit "Somewhere Soon" eine neue Single rausgebracht. Die hessische Singer-Songwriterin Felicitas Mietz, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Fee, hat auch neue Musik und wir drehen nochmal eine extra Runde über Mannheim und hören rein in die Musik von Luca Sestak. Der ist eigentlich Boogie-Pianist, macht aber gerne auch mal einen Ausflug in die Popmusik.

Musik aus der Region: Die neuesten Folgen