Verschmutzte Straßen und überquellende Mülleimer: Das Problem ist keine Seltenheit in Rheinland-Pfalz. Der Kreis Bad Kreuznach hat seit Neuestem aber ein zweites Müllproblem.

Immer öfter finden Mitarbeitende des Abfallwirtschaftsbetriebes Kunststoff und Plastikprodukte im Biomüll. Und zwar so viel, dass sie mit ihrer Arbeit kaum noch hinterherkommen. " Wir haben sehr viele Windeln, die nicht in die Biotonne gehören, obwohl was Organisches drin ist ", erklärt Betriebsleiter Meik Schwinn. Auch volle Hundekotbeutel landen inzwischen immer öfter in der Biotonne, in die sie nicht hinein gehören. Besonders unangenehm ist das für das Personal der Abfallwirtschaft, die die Windeln, Hundekotbeutel und andere Bestandteile händisch aussortieren müssen.

Was darf rein und was nicht? Immer häufiger finden Sortierer in der Abfallwirtschaft Bad Kreuznach auch Windeln, Elektroschrott und andere Gegenstände im Biomüll, der dort nicht hingehört. Was genau in die Biotonne darf, dass entscheidet der lokale Entsorgungsträger. dpa Bildfunk Picture Alliance

Höhere Müllgebühren für die Bürger?

Sechzig Tonnen Biomüll kommen täglich auf dem Gelände der Abfallwirtschaft Bad Kreuznach an, die durch die Mitarbeitenden der Abfallwirtschaft nochmal kontrolliert werden müssen. Um die Kunststoffe und den Plastikmüll aus dem Biomüll aussortieren zu können, musste sogar zusätzliches Personal eingestellt werden, da die Aufgabe sonst nicht zu bewältigen sei, erklärt Meik Schwinn. Das bedeutet im Umkehrschluss auch höhere Müllgebühren für die Menschen im Kreis Bad Kreuznach.

Da ist alles drin! Das fängt beim Laptop an, Restmülltüten und unter anderem auch sehr viel Elektroschrott. Da ist alles dabei!

Weinbau und Landwirtschaft: Zertifizierter Kompost ist wichtig!

Dass der Müll hier noch nachsortiert wird, sei besonders wichtig. Denn der Kompost, der dort entsteht, werde auch im Weinbau und der Landwirtschaft genutzt. Um dort genutzt werden zu können, sollte der Kompost zertifiziert sein, sonst sei er dort nicht nutzbar, was wiederum Konsequenzen für die Abfallwirtschaft habe, sagt Schwinn.

Wenn der (Kompost) nicht mehr zertifiziert ist, dann haben wir ein Vermarktungsproblem!

Inzwischen ist auch jeder der Müllwagenfahrer und -Lader der Abfallwirtschaft Bad Kreuznach dazu angehalten, beim Einsammeln die Biotonnen zu kontrollieren. Werden dort schon Bestandteile in der Biotonne entdeckt, die dort nicht rein gehören, sollen die Tonnen einfach vor dem Haus stehengelassen werden.

Was darf in die Biotonne?

" Die verbindliche Festlegung der Bioabfälle, die in der Biotonne vor Ort gesammelt werden, trifft der lokale öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Abfallwirtschaftsstelle Ihrer Kommune (Stadt, Gemeinde, Kreis) berät Sie darüber, welche Abfälle in die Biotonne dürfen und welche Abfälle in andere Sammelsysteme und in den Restmüll gehören ", schreibt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz auf ihrer Website.

Welche Abfälle im Kreis Bad Kreuznach in die Biotonne gehören, dazu hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Kreuznach auf der Website eine ausführliche Liste veröffentlicht.