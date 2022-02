Ab März soll es eine Impfpflicht für Mitarbeitende in Pflegeberufen geben, die durch die Gesundheitsämter kontrolliert werden soll. Wir haben mit Thomas Müller, Sprecher im Gesundheitsamt Trier, über das "Wie" gesprochen. Dabei übte Müller auch Kritik an der Corona-Kommunikation der Landesregierung.

Müller betont dabei, dass die Gesundheitsämter seit nunmehr zwei Jahren über das Limit hinaus gefordert sind: "Erst vor kurzem hat der Leiter des Gesundheitsamtes gesagt, dass seine Mitarbeiter eigentliche eine Pause bräuchten. Denn sie sind überarbeitet und haben Überstunden ohne Ende." Mit Blick auf die aktuell täglichen neuen Höchststände bei den Neuinfektionen ist der Sprecher des Trierer Gesundheitsamtes skeptisch: "Wir kommen mit der Arbeit kaum hinterher. Wie wir zusätzliche Arbeit leisten sollen, das erschließt sich uns im Moment nicht."

Ohne dass wir andere Arbeit liegen lassen, wird es nicht gehen.

Entscheidend, so Müller weiter, wird sein, wie sich das Land die Durchsetzung und Kontrolle der Impfpflicht vorstelle: "Das ist für uns ganz entscheidend, um überhaupt das Arbeitsaufkommen bemessen zu können." Gleichzeitig hoffe man auf sinkende Fallzahlen, so der Sprecher weiter, dennoch: "… ohne dass wir andere Arbeit liegen lassen, wird es wahrscheinlich nicht gehen, wenn wir es denn machen sollen."

Aufwändige Einzelfallentscheidungen

Auch die Tatsache, dass in Rheinland-Pfalz rund 92 Prozent aller Beschäftigten in Pflegeberufen geimpft sind, ist keine Erleichterung, so Müller: "Das heißt im Umkehrschluss, acht Prozent sind nicht geimpft. Diese acht Prozent müssen wir dann kontrollieren. Das läuft auf eine Einzelfallprüfung hinaus." Für den Bereich Trier handle es sich hier um mehrere hundert Beschäftigte, so der Sprecher weiter. Die entsprechend zu kontrollieren, das sei in der aktuellen Situation kaum zu schaffen.

Übergangslösung denkbar

Was mögliche Konsequenzen und deren Durchsetzung angehe, so warte man auf die Entscheidung der Landesregierung. Man steht aber schon jetzt im Kontakt mit den jeweiligen Einrichtungen, so Müller: "Wir gehen davon aus, dass die Träger sehr verantwortungsvoll mit der Impfpflicht umgehen." Denkbar wäre, so der Sprecher weiter, dass ungeimpfte Mitarbeiter in weniger sensiblen Bereichen eingesetzt würden oder durch eine Masken- und Testpflicht eine Übergangslösung geschaffen werden könnte.

Das zermürbt auch die Mitarbeiter!

Müller übt weiter Kritik am Zeitplan einer Umsetzung und an der Kommunikation durch die Landesregierung: "Das alles wissen wir drei Wochen bevor es dann eigentlich losgehen soll noch nicht. Wir kritisieren immer wieder, […] dass man das eher aus der Presse erfährt, dass man keine Zeit hat, sich vorzubereiten." Diese Tatsache, dass diese Situation sich inzwischen seit knapp zwei Jahren fast jede Woche wiederhole sei schwierig, so Müller weiter: "Das zermürbt auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes!"

Das Gespräch führte Clauda Deeg.