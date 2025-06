Warum die "Pälzer Grumbeere" einen Botschafter braucht

per Mail teilen

Ab sofort ist der Ur-"Pfälzer" und Sänger Monji El Beji aus Fußgönnheim Botschafter der "Pälzer Grumbeere". Er erzählt, warum die Frühkartoffel einen Botschafter braucht.

SWR1: Warum braucht die "Pälzer Grumbeere" einen Botschafter? Das müsste doch eigentlich ein Selbstläufer sein …

Monji El Beji: Es braucht immer ein Botschafter für Sachen, die beliebt sind und einen Kultfaktor haben. Die brauchen immer einen Botschafter. Und wenn man mich so anguckt, dann weiß man, dass das zu hundert Prozent passt.

SWR1: Beschreibe doch mal, wieso Du zu einhundert Prozent passt …

El Beji: Eine Knolle ist erdig, pelzig und schön rund. Genauso wie ich.

SWR1: Am 11. Juni startet offiziell die Ernte in Weingarten. Hast Du schon ein Lied über die "Pälzer Grumbeere" geschrieben?

Botschafter mit Lied über die "Pälzer Grumbeere"

El Beji: Ja, das habe ich. Es wird zum Start der Ernte offiziell vorgestellt. Das Lied hat noch niemand gehört, außer mein engster Kreis. Aber die haben ein absolutes Verbot, irgendetwas über das Lied zu erzählen. Also weiß tatsächlich noch keiner, wie das Lied klingt.

SWR1: Jetzt wissen wir: Du singst ein eigenes Lied über die Kartoffel. Was machst Du als Botschafter noch während Deiner Amtszeit?

El Beji: Während meiner Amtszeit werde ich auf jeden Fall auf einigen Festen sein. Außerdem werde ich selbst auch ein paar "Grumbeere" aus dem Acker ziehen, damit ich jeden Tag was zu essen habe.

Monji El Beji erntet als Botschafter selbst "Pälzer Grumbeere"

Und dann lasse ich auf mich zukommen, was von mir im Laufe des Jahres so erwartet wird als Botschafter. Auf jeden Fall werde ich die "Grumbeere" jetzt ein ganzes Jahr auf meiner Brust tragen.

SWR1: Dein Vater kam aus Tunesien, die Mama aus Ellerstadt in der Pfalz. Aufgewachsen bist Du in Ludwigshafen-Oggersheim. Wann ist man ein echter Pfälzer? Was gehört für Dich dazu? Reicht es, "Pälzer Grumbeere" zu essen?

"Pälzer sein" ist ein Lebensgefühl für jeden

El Beji: Natürlich nicht! "Pälzer" sein, das ist ein Lebensgefühl. Und in der Pfalz zu leben, ist Lebensfreude. Ich glaube, wenn man diese Lebensfreude mitmacht, dann integriert man sich hier in die Pfalz. Jeder kann "Pälzer" werden. Sogar mein Vater ist ein "Pälzer" geworden.