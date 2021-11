per Mail teilen

Rheinland-Pfalz ist ein klassisches Pendlerland. Viele Menschen leben auf dem Land und arbeiten in der Stadt oder sogar in einem benachbarten Bundesland. Ohne eigenes Auto geht da bisher für die meisten wenig. Aber das Land und die Kommunen arbeiten an Konzepten für eine Verkehrswende auch auf dem Land. Hier gilt: Der Elektromobilität und dem autonomen Fahren gehört die Zukunft.