Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der Spritpreise das Kartellrecht verschärfen. Trotz Tankrabatt ist der Sprit nach wie vor sehr teuer. Der Vorwurf: Die Ölindustrie verdient mit am Tankrabatt. Das allerdings zu beweisen, scheint schwer. Noch ist das Kartellamt machtlos. Das soll sich nun ändern. Habeck will ein Kartellrecht mit „Klauen und Zähnen“. Auch die FDP signalisiert Zustimmung.