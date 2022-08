Jugendherberge Wolfstein

Meistens liegen Jugendherbergen eher am Stadtrand oder im Wald - nicht so die Jugendherberge in Mainz. Direkt am Rheinradweg gelegen, sind es nur 30 Minuten zu Fuß bis zur Innenstadt. Im angrenzenden Volkspark gibt es zudem auch einen Abenteuer- und Wasserspielplatz. mehr...