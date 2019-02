Missbrauchsgipfel im Vatikan Papst Franziskus beruft Bischöfe aus aller Welt nach Rom

Ab 21. Februar diskutieren die Vorsitzenden aller katholischen Bischofskonferenzen über den Missbrauch Minderjähriger in der Katholischen Kirche.

Betroffene demonstrieren 2018 in Rom gegen Missbrauch

Jeder Bischof, so der Papst, soll beim Gipfeltreffen erfahren, wie er zu Hause Missbrauch erkennen, untersuchen und Konsequenzen ziehen kann. Keiner soll mehr sagen können, ihm sei unklar, was zu tun sei.

Seit rund 20 Jahren häufen sich die Berichte über Minderjährige, die sexuelle Gewalt durch katholische Priester, Bischöfe und Kardinäle erlitten haben. Viele von deren Vorgesetzten reagierten unwillig bis verhalten. Sie deckten die Täter, versetzten sie in andere Aufgabenbereiche und verhinderten eine strafrechtliche Aufarbeitung.

Betroffene suchen Gehör

Zeitgleich zum Gipfel fahren Missbrauchsopfer aus unterschiedlichen Ländern nach Rom. Sie kritisieren, dass sie nicht zum Gipfel eingeladen werden. In Mahnwachen, Demonstrationen und Pressekonferenzen wollen sie auf ihre Forderungen aufmerksam machen: Sie verlangen Akteneinsicht, unabhängige Hilfsangebote und höhere Entschädigungszahlungen. Ihr Hauptanliegen ist jedoch, in die Aufarbeitung mit einbezogen zu werden. Mit diesen Anliegen gehen an diesem Freitag auch in Trier Betroffene auf die Straße. Sie werfen Bischof Ackermann vor, sie nicht zu einem zeitgleich stattfindenden Missbrauchs-Treffen mit Priestern und Diakonen eingeladen zu haben.



Schuld ohne Sühne?

Papst Franziskus hat die sexuelle Gewalt als "Quelle des Schmerzes und der Scham" bezeichnet. Für die Glaubwürdigkeit seiner Kirche wird entscheidend sein, wie sie die Taten aufarbeitet und welche Konsequenzen sie daraus zieht. Die großangelegte Missbrauch-Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hatte, nennt seit 1946 rund 3.700 Opfer und 1670 Beschuldigte.

Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass der Missbrauch in der katholischen Kirche strukturelle Ursachen hat: demnach gehören der Klerikalismus sowie der Zölibat, der mit einer Tabuisierung von Sexualität einhergeht, zu den Hauptfaktoren.

Monarchische Leitungsstrukturen ändern

Das fordert Pater Claus Mertes. Der frühere Leiter des Jesuitengymnasiums Canisius-Kolleg in Berlin sagte im SWR, Selbstaufklärung von Amtsversagen und Verbrechen funktioniere in monarchischen Systemen nicht. Wichtig sei eine unabhängige Gerichtsbarkeit in der Kirche, schließlich könne ein Staatsanwalt keinen Bischof absetzen. Der Missbrauchsskandal könne, wenn die Auseinandersetzung damit gelinge, der Beginn eines Genesungsprozesses der Kirche sein.



Auch der Film "Schuld ohne Sühne" der SWR-RedakteurInnen Thomas Schneider und Mona Botros fragt nach den Ursachen für die sexuelle Gewalt.