Über 100 Millionäre aus mehreren Ländern wollen ihr Vermögen gerechter teilen. Ziel ist es, so die gesellschaftlichen Strukturen zu verbessern. Wir haben mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn gesprochen.

Mehr Fairness durch Vermögenssteuer

In einem offenen Brief hat die Millionärsgruppe rund um Millionenerbin Marlene Engelhorn ihre Bitte um eine Vermögenssteuer an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos geschickt.

Im SWR1 Interview erklärte Engelhorn, dass es für die Reichsten der Welt das Mindeste sei, die Finanzen zu teilen: "Ein reicher Mensch hat Steuern zu zahlen." Ansonsten könne man an der Gesellschaft nicht teilnehmen.

Das Gespräch führte Michael Lueg.