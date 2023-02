Beim NATO-Treffen in Brüssel beraten die Verteidigungsminister der NATO-Länder über die Unterstützung der Ukraine. Grundsätzlich gibt es zu wenig Munition und zu wenige Panzer. Doch die Lieferungen stocken. Wie Journalist und Militärexperte Thomas Wiegold die Lage einschätzt, erzählt er im SWR1 Interview.

Der Ukraine fehlt es an Munition und Waffen. Aber auf neue Lieferungen muss das Land wohl noch warten. Wie geht es also weiter? Der Journalist Thomas Wiegold kennt sich mit Verteidigungs- und Sicherheitspolitik aus und schreibt darüber auch auf seinem Blog „Augen geradeaus“.

SWR1: Das ukrainische Militär verschießt mehr Munition, als geliefert werden kann. Das war doch absehbar. Einige wirken überrascht. Wieso ist es so schwer, die Produktion anzukurbeln?

Thomas Wiegold: Es war nicht nur absehbar, es war bekannt seit dem vergangenen Jahr. Dass die Ukraine in einem ungeahnten oder vorher nicht geglaubten Ausmaß Munition verschießt, das wussten alle. Die Frage kann man sich in der Tat stellen, denn all diese jetzt scheinbar hektischen Bemühungen, die Produktion zu erhöhen, hätten eigentlich schon im Sommer vergangenen Jahres anlaufen müssen.

SWR1: Die USA lassen nun Munition produzieren im Wert von über 500 Millionen Dollar. Das heißt, andere Länder müssen jetzt dringend nachziehen, oder?

Wiegold: Ja, aber es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Die Frage ist: Wo kriegt man wie schnell diese Industriekapazitäten hochgezogen? Das ist wie bei anderen Produkten auch. Man kann nicht beschließen „wir wollen das jetzt haben“, und über Nacht entstehen da Fertigungsstraßen und Ähnliches. Das hat immer einen gewissen Vorlauf. Dieser Vorlauf, der kommt jetzt erst langsam in Fahrt.

SWR1: Der Ukraine fehlt es nach wie vor auch an Waffen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat gestern Abend im Ersten gesagt, es sei enttäuschend, dass es kein geschlossenes Bild gibt in Sachen Panzerlieferungen. Warum zögern andere Länder?

Wiegold: Da gibt es aus meiner Sicht ein Bündel an Erklärungen. Eine Erklärung dürfte sein, dass einige Länder, die sehr vollmundig gesagt haben, Panzer müssen sein und Deutschland müsse voran gehen, dass die mal in ihre Depots geschaut und festgestellt haben: So doll ist es ja doch nicht, was wir da haben. Und vor allem, was wir abgeben können, ohne unsere eigenen Streitkräfte massiv zu schwächen. Dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit diese ganze Debatte eine politische Diskussion war, mit einem, wie es der Bundeskanzler ja genannt hat, Überbietungswettbewerb, der jetzt ein kleines bisschen in sich zusammen fällt.

SWR1: Kampfjets sollen momentan nicht das zentrale Thema sein, aber sie sind nicht vom Tisch, oder?

Wiegold: Sie sind deshalb nicht vom Tisch, weil die Ukraine sie immer wieder drauf bringt. Die Ukraine dringt weiterhin: „Wir möchten Kampfjets und vor allem möchten wir nicht weitere alte sowjetische Kampfjets aus östlichen NATO-Staaten. Sondern wir möchten amerikanische Kampfjets vom Typ F-16.“ Die sind in der NATO reichlich vorhanden. Das ist das am meisten verbreitete Fluggerät in den NATO-Staaten. Aber da sind vor allem die USA sehr zurückhaltend. Wenn also der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagt, es ist im Moment kein Thema, dann wird es sich so schnell nicht bewegen.

SWR1: Die Angriffe der Russen werden intensiver. Ist es dann nur eine Frage der Zeit, wann doch die Kampfjets kommen?

Wiegold: Ja, die Frage kann man sich stellen. Es sieht so aus, dass Kampfjets dann halt doch eine etwas andere Qualität sind als Panzer oder Kanonen. Als Beispiel: Die USA zögern bislang auch, der Ukraine weitreichende Raketen zur Verfügung zu stellen, aus Furcht damit den Krieg auf das eigentliche russische Territorium zu tragen. Eine ähnliche Befürchtung dürfte auch für Kampfjets gelten.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.