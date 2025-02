Im März kommt Midge Ure mit seiner "Catalogue The Hits – Tour 2025" zu uns nach Mainz. Bevor es für den Star auf die Bühne geht, hat er mit uns über die Kraft der Musik gesprochen.

Der schottische Gitarrist und Sänger Midge Ure hat für die Popwelt viele erfolgreiche Songs geschrieben: Er hat "Fade To Grey" (1981) von Visage mitgeschrieben, "Dancing With Tears In My Eyes" oder "Vienna" als Frontman von Ultravox.

Auch Solosongs wie "If I Was" und "Breathe" stammen aus seiner Feder. Neben Bob Geldof ist Midge Ure außerdem auch noch der zweite "Vater" von Band Aid und Live Aid.

Sänger und Gitarrist Midge Ure kommt nach Mainz

Im März 2025 kommt Midge Ure auf Tour nach Deutschland. Im Interview mit SWR1 spricht er vorab über die Kraft der Musik, Gefühle von früher wieder aufleben zu lassen und die Verantwortung als Künstler, das Leben der Fans mit Songs zu begleiten.

Die Leute benutzen meine Musik als ihren persönlichen Soundtrack – das ist ein unglaubliches Gefühl.

Das Interview mit Sänger und Gitarrist Midge Ure

Das vollständige Interview mit Midge Ure auf Englisch: