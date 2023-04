Der Ausflug in die Eisdiele wird immer teurer. Stellenweise kostet die Kugel Eis in Rheinland-Pfalz fast zwei Euro. Ob das gerechtfertigt ist, erklärt Michael Grömling im SWR1 Interview. Er ist Konjunkturexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln.

SWR1: Eine Kugel Eis für zwei Euro - welche gestiegenen Kosten sollen eine derartige Preisexplosion beim Eis rechtfertigen?

Michael Grömling: Die Eisdielen trifft es aus breiter Front. Das ist ein sehr energieintensives Gewerbe. Sie haben die Kühlanlagen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen. Sie haben die Fertigung, die mit Strom läuft, sie haben teure Rohstoffe wie Zucker und vieles andere mehr. Und nicht zuletzt haben sich auch die Arbeitskosten durch die Erhöhung des Mindestlohnes in diesem Bereich erhöht.

Enzo Simonetti macht in Traben-Trarbach an der Mosel seit 50 Jahren Eis. Er musste in diesem Jahr die Kugel Eis um 20 Cent auf 1,50 Euro erhöhen. Grund hierfür: Die gestiegenen Waren- sowie Energiepreise. SWR

SWR1: Stimmt es denn, dass sich gerade jetzt viele Geschäftsleute in der Eisdiele einfach mal so richtig die Taschen voll machen und aufschlagen, mit der Begründung Inflation, gestiegene Kosten, Ukraine-Krieg?

Grömling: Das sehen wir in diesen Größenordnungen nicht. Wir müssen immer auch bedenken: das sind Güter, bei denen sehr selten Preiserhöhungen stattfinden. Die fallen dann in der Regel etwas höher aus als in Bereichen, in denen Sie permanente Preisänderungen haben, wo Sie das als Kunde oftmals gar nicht mitbekommen, weil in voller Breitseite Preise angestiegen sind.

SWR1: Hört das denn irgendwann mal auf oder kostet jetzt die Kugel Eis jedes Jahr immer mehr?

Grömling: Das wäre spekulativ. Aber wir müssen immer wieder auch bedenken, dass die Einkommen in den letzten Jahren ja auch angestiegen sind. Und so wird letztlich das, was wir für das Eis berappen müssen, in großen Teilen auch von der Einkommensentwicklung getragen.



Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Mehr Informationen über Michael Grömling beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.