Hat sich CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz mit seinem Antrag zur Asylpolitik im Bundestag verzockt oder hat es ihm etwas gebracht? Wir haben mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesprochen.

Friedrich Merz setzt auf volles Risiko

SWR1: Mit ein wenig Abstand: Hat die Aktion von Friedrich Merz der Union unterm Strich geschadet oder vielleicht sogar etwas gebracht?

Albrecht von Lucke: Das wird man sehen! Das ist die ganz große Wette, die er mit seinem Wort des "All-In" aus der Pokersprache eingegangen ist. Er hat alles auf Sieg gesetzt, ist voll ins Risiko gegangen.

Das Ironische ist, und das macht es so bemerkenswert, dass er, nachdem er mit der AfD regelrecht geliebäugelt hat, eine Abstimmung mit ihr gemacht hat, was ihm ja den Vorwurf des gewaltigen Wortbruchs eingebracht hat, dass er jetzt zurück rudert.

Die Frage wird sein, ob dieser harte Kurs in der Migrationspolitik, ihm einerseits Stimmen von der AfD wiederbringt, oder ob er vielleicht sogar in der Mitte sehr viel an SPD und Grüne verliert.

Volles Risiko: Keine Mehrheit für Merz Antrag

SWR1: Merz hat das gemacht, was vielen in der Politik lange gefehlt hat, etwas zur Abstimmung gegeben und geschaut, was passiert. Jahrelang ist er dafür kritisiert worden, dass vor jeder Abstimmung in Hinterzimmern schon geklärt worden war, wer wie abstimmt. Ist das jetzt nicht demokratischer und ein Ansatz zu einer anderen Politik in Deutschland?

Lucke: Er ist ja sogar noch viel weiter gegangen. Er hat gesagt, […], ich werde am ersten Tag Entscheidungen treffen, […] die dann durchgesetzt werden. Entscheidungen, bei denen von vornherein klar war, dass die Koalitionäre, in diesem Fall Grüne und SPD […], diese Position gar nicht mitmachen.

Das heißt, diese Vorstellung, man kann es einfach "par ordre du mufti" durchsetzen, ist etwas, was wir bei uns nicht kennen. Und beim Parteitag hat Friedrich Merz jetzt sehr kleinlaut wieder eingestanden, dass man nun im Koalitionswege dann das maximale wird rausholen müsse.

Volles Risiko: Zahlt sich Merz Strategie aus?

SWR1: Auf der Straße wird massenhaft gegen Merz und sein Vorgehen protestiert, aber 57 Prozent halten, laut Deutschlandtrend, seinen Vorschlag von Zurückweisung an deutschen Grenzen für richtig. Was heißt das für die Bundestagswahl?

Lucke: Das heißt, dass die große Frage ist, ob er es jetzt letztlich geschafft hat, Wählerinnen und Wähler - vielleicht sogar aus dem AfD-Spektrum - zurückzugewinnen.

Das würde er natürlich als enormen Erfolg verbuchen: […] Gelingt es, die AfD vielleicht sogar deutlich unter 20 Prozent zu halten?

Dann wäre das mit Sicherheit auch ein Erfolg von Friedrich Merz und dann wäre das interessanterweise eine erstaunliche Strategie der Irritation gewesen, die vielleicht sogar zu seinen Gunsten mobilisiert hätte.

Das Gespräch führten Steffi Stronczyk und Michael Lueg.