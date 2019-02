Verkehr in Rheinland-Pfalz Die ersten Winterferien - Vermeiden Sie diese Strecke

Erfahrungen gibt es naturgemäß nicht, was auf den Straßen zum Start in die ersten Winterferien zu erwarten ist. Außer Rheinland-Pfalz startet jetzt nur das Saarland ebenfalls in die Ferien, das ist überschaubar. Allerdings gibt es auch in den Niederlanden in einigen Regionen Schulferien. Der ADAC rechnet deshalb auch mit Durchreiseverkehr aus dem Norden. Baden-Württemberg und Bayern starten erst am 4. März in die Winterferien. Sachsen ist schon seit einer Woche in den Ferien, in anderen Bundesländern sind die Schneeferien schon zu Ende.