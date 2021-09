Ob die Abgeordneten in Rheinland-Pfalz mehr Geld bekommen, darüber berät am Mittwoch und Donnerstag der rheinland-pfälzische Landtag. In den nächsten drei Jahren könnten dann die Diäten der Abgeordneten um monatlich 800 Euro steigen.

Dann würde ein Abgeordneter im Monat etwa 7.800 Euro erhalten. Darauf haben sich die die Landtagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP mit CDU und den Freien Wählern geeinigt. Kritik gibt es vom deutschen Beamtenbund und vom Bund der Steuerzahler. Was genau an der Erhöhung kritisiert wird, erzählt Frank Senger vom Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz im Interview mit SWR1 Moderator Michael Lueg.