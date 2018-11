Martinstag 11. November Was kostet die Martinsgans in diesem Jahr?

Was kostet die Martinsgans in diesem Jahr?

Am 11. November ist Martinstag, der Startschuss für die Zeit bis Weihnachten, wenn bei Vielen eine Gans auf den Tisch kommt. Doch in diesem Jahr wird das Festmahl wohl teurer.

Laternen-Umzüge oder Martinsgans-Essen, der Martinstag wird von allerlei Bräuchen begleitet. In diesem Jahr dürfte das traditionelle Gänse-Essen allerdings etwas teurer ausfallen. Denn durch die lange Trockenheit wurde das Futter für die Tiere knapp, die Gänsebauern mussten zukaufen. Etwa auf dem Bauernhof Glabach in Neuwied, wo die Gänse auch jetzt im Spätherbst fast alles haben - Freiheit, Sonne, nur die saftige Wiese fehlt zum Gänseglück - nach dem trockenen Sommer.

Der Hafer, den die Familie zusätzlich an die Gänse verfüttert, ist dieses Jahr auch nicht recht gewachsen. "Der Ertrag ist einfach nicht der gewesen, wie die Jahre zuvor", erklärt Landwirtin Sophia Gladbach. Die Folge für sie: Wenn man weniger hat, dann muss man zukaufen. Die Trockenheit in ganz Deutschland in diesem Jahr ist damit auch für die Gänsebauern zum Thema geworden.

Die Nebenkosten für die Gänseaufzucht, besonders Strom und Wasser, sind in diesem Jahr teurer geworden. Also verkauft etwa die Familie Glabach das Kilo Gans jetzt für 14,50 Euro - das ist ein Euro mehr als im vergangenen Jahr. Bis Jahresende werden hier rund 600 Gänse über die Theke im Hofladen gehen.

Auch Gastronom Jürgen Hühner kauft auf dem Bauernhof bei Neuwied sein Gänsefleisch. Dass es dieses Jahr mehr kostet, hat er akzeptiert. Ihm ist wichtig, dass die Tiere aus der Region kommen, denn die Qualität sei deutlich besser als etwa die von Importware aus Osteuropa, die als Tiefkühlkost hierher kommt. "Es ist vom Geschmack her einfach nicht vergleichbar", so Hühner.

Das Restaurant von Jürgen Hühner, die Malberg-Hütte in Hausen am Westerwaldsteig, liegt nur rund 20 Minuten entfernt. Hier bietet der Koch die Gans auf Bestellung an - etwa für Martinsessen und in der Vorweihnachtszeit. Dass das Fleisch im Einkauf teurer geworden ist, werden seine Kunden aber wohl nicht erfahren. Sie sollen auch in diesem Jahr 29 Euro 80 pro Person zahlen - für eine Portion Gans mit Bratapfel, Klößen und Rotkohl. Denn mehr als 30 Euro für den Gänsebraten zu verlangen, sei schwierig, so Hühner. "Dann kommt irgendwann der Gast und sagt, es ist zu teuer."