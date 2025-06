Fan wird kreativ

per Mail teilen

Über ein Jahr hat Martina Wendel gehäkelt und herausgekommen das Fritz-Walter-Stadion, dreidimensional. Was den Fan dazu bewogen klären wir im Interview.

SWR1: Martina, du hast das Fritz-Walter-Stadion vom 1. FC Kaiserslautern gehäkelt. Das klingt unvorstellbar. Wie hast Du das gemacht?

Martina Wendel: Ich habe mir Bilder von allen Seiten des Fritz-Walter-Stadions im Internet heruntergeladen.

Und dann ist es so: ich muss mir die Bilder nur angucken und dann kann ich das nach häkeln.

SWR1: Wie groß hast du denn dein Fritz-Walter-Stadion gehäkelt?

Wendel: Es ist ungefähr 1,60 Meter mal 1,70 Meter groß. Das Stadion hat die ganze Zeit auf einem 1,40 Meter mal 2 Meter großem Bett gestanden. Da musste ich es noch mit Pappe unterbauen.

Gehäkeltes Fritz-Walter-Stadion wurde auf dem Bett gelagert

SWR1: Das heißt: Du hast die ganze Zeit ein Bett bei euch zu Hause blockiert, um das Stadion fertig zu kriegen?

Wendel: Genau! Meine Tochter ist vor vier Jahren ausgezogen. Sie hat ihr Bett dagelassen. Das war dann perfekt.

SWR1: Wie lange hast denn dafür gebraucht, das Fritz-Walter-Stadion fertig zu häkeln?

Martina Wendel: Ein Jahr und vier Monate.

Ein Jahr und vier Monate hat Martina am Fritz-Walter-Stadion gehäkelt. privat | M. Wendel

Idee für das gehäkelte Fritz-Walter-Stadion durch den Neffen

SWR1: Da muss man doch einen Vollblut FCK-Fan sein. Oder wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Wendel: Ich bin schon FCK-Fan, aber so gut kenne ich mich nicht aus. Mein Neffe, der ist absoluter FCK-Fan, und dem hab ich schon mal ein Bild gehäkelt. Da stand nur "FCK“ drauf. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm das Stadion häkeln kann. Er dachte an ein Bild, aber es wurde dann das Stadion in 3D.

SWR1: Das gehäkelte Stadion ist jetzt im Fritz-Walter-Museum in Kaiserslautern. Wie ist das denn dahingekommen?

Martina Wendel: Mich hat jeder drauf angesprochen, ich soll ein Bild davon ins Internet stellen und dass müsste die Welt sehen. Einige haben Bilder vom gehäkelten Stadion auch in ihre WhatsApp-Gruppen gestellt, es ist aber nichts passiert. Dann habe ich den Mut gefasst, dem Museum eine E-Mail zu schreiben und einen Tag später kam die Nachricht, dass sie es unbedingt haben wollen.

Das gehäkelte Fritz-Walter-Stadion ist mein ganzer Stolz!

Gehäkeltes Fritz-Walter-Stadion soll verkauft werden

SWR1: Das gehäkelte Fritz-Walter-Stadion wird jetzt ein Jahr im Museum in Kaiserslautern zu sehen sein. Was passiert danach damit?

Wendel: Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich bekomme es ja zurück und dann biete ich es vielleicht zum Verkauf an. Auf jeden Fall ist es ein Einzelstück.

So etwas mache ich nicht mehr. Einige haben schon gesagt, ich soll es unter 10.000 Euro nicht hergeben. Mal sehen. Auf jeden Fall ist das Stadion mein ganzer Stolz!

Das Gespräch führten Steffi Stronczyk und Michael Lueg.