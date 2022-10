Nach dem Tod der charismatischen Sängerin Marie Fredriksson im Jahr 2019 hatte Per Gessle auch mit dem Gedanken gespielt, die überragend erfolgreiche Karriere von „Roxette“ zu beenden. Doch er hat sich stattdessen für einen Reboot entschieden. Das Band-Projekt nennt sich jetzt „PG Roxette“. Nun ist auch das erste Album „Pop-Up Dynamo!“ veröffentlicht.

SWR1: Welches Gefühl dominiert gerade bei Ihnen, jetzt da Sie das erste Album ohne Marie rausbringen?

Per Gessle: Ich bin einfach nur glücklich, dass es endlich da ist, weil ich Jahre daran gearbeitet habe. Es ist mit viel Liebe, im alten Roxette-Stil entstanden. Ich habe versucht, dass es an die späten 80ern und frühen 90ern erinnert, aber nicht nur retro, sondern es sollte natürlich auch ein bisschen modern sein. Die Aufnahmen haben Spaß gemacht, vor allem, weil die ganze Gang zusammen dran gearbeitet hat, die schon seit Anbeginn bei Roxette dabei ist - zum Beispiel mein Produzent und Keyboarder Clarence Öfwerman.

SWR1: Es steht jetzt „PG Roxette“ auf dem Cover, also Ihre Initialen vor dem alten Namen – ein klares Signal, dass die alten Roxette-Zeiten mit Marie Geschichte sind …?

Per Gessle: Roxette wie früher existieren nicht mehr, denn Marie ist einfach nicht mehr da, also geht das nicht. Aber ich wollte, dass das Erbe der Band weiterlebt. Also sehe ich das jetzt als neues Kapitel in der Roxette-Geschichte.

SWR1: Teil des Roxette-Sounds ist aber eine weibliche Stimme und deshalb haben Sie jetzt Ihre langjährigen Live-Backgroundsängerinnen Helena Josefsson und Dea Norberg für das Album verpflichtet...

Per Gessle: Ja, vom Standpunkt des Songschreibers brauche ich eine männliche und weibliche Stimme. Aber: Marie Fredriksson ist nicht zu ersetzen und das war nie ein Thema. Aber dann habe ich gesagt: Lass uns die Background-Sängerinnen einen Schritt nach vorne machen, wenn wir sie brauchen. Helena und Dea sind einfach toll und sie haben beide ihren ganz eigenen Stil. Jetzt sind sie Teil des neuen Sounds von PG Roxette.

SWR1: Es gibt die Geschichte, dass Sie dieses ganze Projekt indirekt Tom Cruise zu verdanken haben. Müssten Sie ihm „Thank You“ sagen?

Per Gessle: (lacht) Zumindest der Filmfirma müsste ich danken. Der erste neue Song, den ich für das PG Roxette-Album geschrieben habe, war „Walking on Air”. Der war eigentlich für den neuen „Top Gun: Maverick“ Film gedacht. Die hatten mir ein Skript geschickt, in der eine Tanz-Szene drin war am Strand. Aber dann habe ich von den „Top Gun“- Machern überhaupt nichts mehr gehört. So wie ich das verstehe, ist die Szene dann wohl rausgeflogen. Glück für mich, denn der Song war dann für mich der Antrieb, weiterzumachen. Er ist das dann das erste Stück für das neue Album „Pop-Up Dynamo!“ geworden.

SWR1: Vielen Dank für das Gespräch!