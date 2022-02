"Die Angst heute ist unermesslich groß, weil man es nicht erwartet hat"

Marcel Röthig ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Im SWR1-Interview sagt er: So schnell und in dieser Dimension habe man den russischen Angriff nicht erwartet.

SWR1: Russlands Präsident Putin hat in der Nacht den Befehl gegeben, die Ukraine auf breiter Front anzugreifen: zu Lande, zu Wasser und aus der Luft. Marcel Röthig ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, hat die ukrainische Hauptstadt aber bereits vor einigen Tagen verlassen. Wir erreichen ihn heute in der moldawischen Hauptstadt Chișinău. Auch dort hat die Ebert-Stiftung ein Büro. Herr Röthig, was hören Sie über die aktuelle Lage in Kiew?

Röthig: Die Lage beobachtet man auch in Chișinău ganz genau. Ich persönlich habe Kontakt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung, die sich in der Ukraine noch aufhalten - im Prinzip seit der Nacht, also seit den ersten Bomben und Raketeneinschlägen.

Was wir hören ist, dass es jetzt eben eine große Flüchtlingsbewegung gibt, Schlangen an den Zapfsäulen, Staus, Chaos, Unübersichtlichkeit, Menschen, die an Geldautomaten stehen, aber auch andere Menschen, die verzweifelt sind, weil sie alte Menschen haben, die pflegebedürftig sind oder kleine Kinder haben, was so eine Reise nochmal umso beschwerlicher macht.

Noch dazu scheint der russische Vorstoß derartig schnell zu sein, dass man überhaupt nicht weiß, wie lange man überhaupt noch aus Kiew rauskommt und wie es mit den anderen Landesteilen der Ukraine ist, ob es überhaupt noch möglich ist, dort frei durchzufahren.

SWR1: Offenbar haben die Menschen in Kiew oder anderen ukrainischen Städten mit einer derart dramatischen Zuspitzung der Lage in den letzten Tagen nicht gerechnet?

Röthig: Hat man nicht. Man hat befürchtet, dass etwas im Donbass passiert. Dass es dann aber Militärschläge auf das ganze Land gibt - bis tief in den Westen, bis praktisch an die EU-Grenze - ist eine Dimension, wie sie Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat und etwas, was sich auch in Kiew keiner so richtig vorstellen konnte, wie bei uns ja auch nicht.

SWR1: Und darauf hat sich auch niemand vorbereitet, etwa mit dem Anlegen von Lebensmittel, Wasservorräten oder anderen Dingen...

Röthig: Manche haben das getan, aber eher aus einer Erwartung, dass es Versorgungsengpässe gebe - oder durch hybride Auseinandersetzungen möglicherweise der Strom längere Zeit ausfällt. Realistisch ist man doch von anderen Szenarien ausgegangen.

SWR1: Sie haben es schon gesagt: Menschen versuchen sich jetzt abzusetzen aus Kiew, fliehen in Richtung Westen bzw. Richtung Südwesten. Wird es da so eine Art Panik geben? Kann man das so bezeichnen?

Röthig: Man kann sich das vorstellen, wenn Menschen in großer Zahl aus Todesangst ihr Zuhause verlassen.

Ich glaube, das Wichtige ist in jedem Fall, auf eine möglichst schnelle, unkomplizierte Abwicklung zu hoffen, um Panik an den Grenzen zu vermeiden.

SWR1: Putin hat ja in seinen Propagandareden immer wieder betont, die Ukrainer seien ein Bruder-Volk der Russen. Wie groß ist denn die Angst der Ukrainer tatsächlich vor dem russischen Militär?

Röthig: Die Angst heute ist unermesslich groß, weil man es nicht erwartet hat. Man spricht die gemeinsame Sprache, man kommt aus dem gleichen oder sehr ähnlichen Kulturkreis. Man ist verwandt miteinander, man ist nachbarschaftlich eng verbunden. Ja, man hat sogar zusammen im Zweiten Weltkrieg gekämpft.

SWR1: Wenn jetzt die Russen sich anschicken, die Ukraine zu besetzen, dann sind ja vor allen Dingen auch all diejenigen in Gefahr, die für die ukrainische Regierung in irgendeiner Form gearbeitet haben - vom Präsidenten abwärts, Bürgermeister und so weiter. Setzen die sich jetzt auch schon ab oder hält man noch die Stellung? Was ist da zu hören?

Röthig: Wir hören, dass das Parlament nach wie vor arbeitsfähig ist. Die Regierung ist in Kiew, der Präsident ist in Kiew. Ich würde mir auch ehrlich gesagt weniger Gedanken machen um die Entscheidungsträger in den Ämtern, sondern um Menschen in der Zivilgesellschaft. Menschen, die sich eingesetzt haben für Demokratisierung, für Menschen, die sozial benachteiligt sind, für Minderheiten. Das sind natürlich Leute, die jetzt noch um so mehr fürchten, dass sie in einer Ukraine in einer solchen Nach-Konfliktsituation nicht mehr leben können.

Das Interview führte Armin Hering.