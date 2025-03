per Mail teilen

Der World Happiness Report (Weltglücksbericht) sagt, dass Skandinavier die glücklicheren Menschen sind. Wir haben darüber mit der Glücksforscherin Maike van den Boom gesprochen.

Was haben Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Island gemeinsam? Hier sind die Menschen seit Jahren am glücklichsten. Das geht auch 2025 aus dem neuen Weltglücksbericht (World Happiness Report 2025 ) hervor. Glücksforscherin Maike van den Boom wohnt selbst in Stockholm und kennt das Geheimnis der glücklichen Skandinavier.

Weltglücksbericht 2025 und "Uppåtpuff"

SWR1: Das schwedische Zauberwort dafür ist "Uppåtpuff" und heißt streng übersetzt "andere empor puffen". Wie machen das denn die Schweden mit dem "anderen nach vorne bringen"?

Maike van den Boom: Im Prinzip ist das immer dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht und sich auf das Positive fokussieren. […]

Meine Tochter hatte mal eine Orchesterprobe und es hat sich echt ganz schlimm angehört. Es war die Generalprobe. Am nächsten Tag soll das Konzert sein. Ich erwarte dann natürlich von der Dirigentin eine Ansage. Und die kam dann auch: Das war super, das war richtig gut und jetzt machen wir es noch besser.

Also nicht auf das Negative konzentrieren, sondern immer dafür sorgen, dass du andere Menschen voranbringst, dass du andere Menschen motivierst, auf eine positive Art und Weise. Und das ist "Uppåtpuff". Ständig andere hochleben lassen.

Maike van den Boom: In Schweden ist der Lehrer dein Freund

SWR1: Seit 40 Jahren wird in Skandinavien Empathie unterrichtet. Das heißt, es wird nicht so sehr drauf geachtet, dass einer der Beste ist, sondern dass viele gemeinsam die beste Lösung für ein Problem finden. Ist es das, was uns vielleicht zum Glücklichsein fehlt?

Van den Boom: Ich denke schon, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meine Tochter hat einen Vergleich in der Schule gemacht. Sie hat in Deutschland am Gymnasium angefangen.

Dann sind wir nach Schweden gegangen. Da kam sie in die Grundschule, weil die Kinder hier erst viel später ins Gymnasium kommen. Sie hat den Vergleich der beiden Schulsysteme gemacht. Das eine war das deutsche Schulsystem. Im Groben: Der Lehrer oder die Lehrerin ist eine Autoritätsperson und du sollst Leistung bringen.

In Schweden ist der Lehrer oder die Lehrerin ein Freund, der dir bei deiner Entwicklung hilft. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt.

Versuche ich also mit Druck Ergebnisse zu bekommen oder versuche ich Ergebnisse mit – Achtung - Liebe zu bekommen? Mit liebevollem Umgang! […] Und sogar im Geschäftsleben redet man von liebevoller Führung.

Weltglücksbericht: Glück kurbelt auch die Wirtschaft an

SWR1: Du hast auch gesagt, Glück kurbelt die Wirtschaft an.

Van den Boom: Wenn du glückliche Menschen hast, dann sind die einfach sehr viel kreative, wacher und leistungsfähiger. Die werden weniger krank, sind produktiver und arbeiten lieber zusammen. […] Was soll ich noch sagen. Die sind lösungsorientierter.

Es gibt eine ganze Reihe von Studien aus den letzten 20 Jahren, die das belegen, dass Menschen einfach sehr viel mehr Drive haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie mehr leisten, wenn sie glücklich sind. Aber wenn wir glücklich sind, dann finden wir einfach mehr Ergebnisse. Wir sind engagierter, wir setzen uns gerne ein.

Und dass das natürlich dann die Wirtschaft ankurbelt oder gut für ein Unternehmen ist, liegt irgendwie schon auf der Hand.