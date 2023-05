Trocken statt lieblich, weiß statt rot - das Spektrum der in Deutschland produzierten Qualitätsweine hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Deutschen Weininstituts. Was sind die Gründe dafür? Darüber diskutieren der SWR1-Weinmann Werner Eckert und Dominik Bartoschek in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um Franken - ein in vieler Hinsicht besonderes Weinanabaugebiet