Musik aus der Region

Diesmal wird es ziemlich gefühlig: Im neuen Song "With You" vom Mainzer Band-Projekt Imaginary Friend geht es ums Abschiednehmen. Tim Baldus aus Saarbrücken singt über den "Winter in Paris" und Nosie Katzmann aus Battenberg in der Pfalz verarbeitet in "Love Doesn't Work This Way" seine zerbrochene Liebe.

Weitere Informationen zu den Künstlern

- So schreibt Tim Baldus einen Song (ARD Mediathek)

- Nosie Katzmann: "Musik ist für mich Heilung und Kreativität"