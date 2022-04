März 2022: Session 4

Welche Auswirkungen hat der Krieg - auf das Leben in Kiew, auf Europa, auf Rheinland-Pfalz? Wir sprechen mit Nicholas Conolly von der Deutschen Welle, der aktuell in Kiew ist. Wir schauen auf die geplanten Verhandlungen in Istanbul und die Lage in der Ukraine. Außerdem, an einem Beispiel, darauf, wie den Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz geholfen wird. mehr...