Macht, Geld, Lügen und Sport. WM in Katar – eine Frage der Moral?

Am Sonntag beginnt die wohl umstrittenste WM aller Zeiten im arabischen Katar. Auf der einen Seite steht der Umgang mit Menschenrechten und Umweltbewusstsein, mit Gastarbeitern, Frauen und Homosexuellen – aus unserer Sicht sehr kritisch zu betrachten. Auf der anderen Seite steht der sportliche Wettkampf, der mit Politik eigentlich nichts zu tun haben sollte. Und Katarer, die sich offensichtlich sehr auf die erste WM in einem arabischen Land freuen, sich aber auch als Opfer einer Kampagne sehen. Das kleine Land am Persischen Golf rüttelt an den Grundfesten von Moral und Doppelmoral. Und am Ende steht die Frage: WM gucken oder nicht?