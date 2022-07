per Mail teilen

Das hatten viele Urlauber nicht auf dem Schirm: die Gewerkschaft Verdi will mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für das Bodenpersonal und bestreikt deshalb Deutschlands größte Airline an den wichtigsten Flughäfen. Dadurch fallen fast alle Flüge der Lufthansa aus. Ist der Streik mitten in der Urlaubszeit gerechtfertigt ?