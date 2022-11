Kinderarzt zu steigender Zahl an RSV-Infektionen

Was ist das RS-Virus?

Das Respiratorische Syncytial-Virus ist bei Säuglingen und Kindern unter drei Jahren der häufigste Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. Bei älteren Kindern und Erwachsenen ruft das Virus nur leichte Symptome, die denen einer gewöhnlichen Erkältung ähneln, hervor. Für Säuglinge kann die Erkrankung leicht von den oberen auf die unteren Atemwege übergeben. " In ärmeren Ländern sind RSV-Infektionen nach der Malaria die zweithäufigste Todesursache im ersten Lebensjahr ", so der Lungeninformationsdienst am Münchener Helmholtz Zentrum.

Ältere Kinder erkranken oft nur leicht. Die allermeisten haben nichts Ernstes zu befürchten, sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Stattdessen sei so eine Infektion ein gutes Training für das Immunsystem.

Laut Robert-Koch-Institut werden die meisten Fälle in Mitteleuropa zwischen November und April verzeichnet, wobei ein Gipfel meist im Januar und Februar zu bemerken ist. In den letzten Jahren war aber immer häufiger ein früherer Anstieg zu erkennen, der wie in diesem Jahr bereits im September und Oktober startete.