Vom Virusvarianten- zum Hochinzidenzgebiet: Die Herabstufung der Warnstufe bedeutet für Reisende aus Großbritannien, Portugal, Russland, Indien und Nepal, dass sie nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne müssen. Damit sind Reisen in diese Länder wieder viel leichter möglich - obwohl Delta dort weitverbreitet ist. Doch auch hier in Deutschland geht inzwischen jede zweite Neuinfektion auf die Virusvariante zurück. Von Herdenimmunität sind wir indes noch weit entfernt. In Israel wird schon an Schulen geimpft - auch dort breitet sich Delta rasend schnell aus.