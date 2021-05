Erleben wir an Pfingsten die erste Reisewelle seit langem? So etwas wie Urlaub ist wieder möglich. Auch in Rheinland-Pfalz kann man wieder im Restaurant essen; da wo es die Infektionslage erlaubt. Für ein unkompliziertes Verreisen im Sommer will die EU sorgen: Die Einigung beim digitalen Impfzertifikat ist da