"Literatur bleibt hinter dem Schrecken der echten Welt zurück"

In ihren Büchern gibt es meist keinen "willkürlich mordenden Psychopathen", sagt Charlotte Link. Im Interview hat die Schriftstellerin mit uns über ihre Inspiration zum Schreiben und ihre Arbeitsweise gesprochen.

SWR1: Gruseln Sie sich manchmal selbst wenn Sie schreiben?

Charlotte Link: Ich sitze hier ganz idyllisch an meinem Schreibtisch und habe meine schnarchenden Hunde um mich herum. Also das ist eigentlich nicht so gruselig. Aber natürlich, wenn man manchmal sehr intensiv über Menschen nachdenkt und was in ihnen so vorgeht, da kann einem schon ein bisschen komisch werden.

SWR1: Wie ist es mit überraschenden Ideen, die man plötzlich hat und denkt "das gibt es doch gar nicht"?

Das, was wirklich in der Welt passiert, ist so furchtbar, dass ich oft glaube, das würde mir ja nie einfallen.

Link: Eigentlich ist es bei mir eher andersherum. Ich denke, das, was wirklich in der Welt passiert, ist so furchtbar, dass ich oft glaube, das würde mir ja nie einfallen. Also ich finde immer, jegliche Literatur bleibt leider immer noch hinter dem echten Schrecken in der Welt zurück.

SWR1: Verändert das einen auf die Dauer, wenn man sich über Jahre mit menschlichen Abgründen beschäftigt?

Link: Ich habe ja ganz selten einfach nur den fürchterlich willkürlich herummordenden Psychopathen. Meistens habe ich ganz normale Menschen, die durch bestimmte Geschehnisse in ihrem Leben irgendwann so in die Enge getrieben werden, dass sie eine schlimme Tat begehen, obwohl man sie eigentlich nicht von Anfang an als kriminell eingestuft hätte. Wobei das noch nicht heißt, dass man es gutheißt oder dass man es rechtfertigt.

picture-alliance / Reportdienste Blanvalet Verlag Einsame Nacht Genre: Kriminalroman ISBN: 978-3-7645-0814-2

SWR1: Wie entsteht bei Ihnen eine Idee zu einem neuen Thriller?

Link: Lustigerweise gar nicht aus dem Verbrechen. Viele denken, ich blättere die Zeitung durch, finde dort irgendein interessantes Verbrechen und mache was daraus. So ist es gar nicht. Ich fange oft an einer ganz anderen Stelle an, nämlich bei einem ganz normalen Menschen in einem ganz normalen Umfeld. Aber mir kommt plötzlich der Einfall: was kann jetzt in seinem Leben passieren? Plötzlich mit dem Rücken zur Wand zu stehen, das ist ein Szenario, das ich sehr mag.

SWR1: Schreiben Sie tagsüber oder nachts oder von morgens bis abends, wenn Sie sich gut fühlen? Wie läuft das bei Ihnen?

Link: Da bin ich ziemlich strukturiert. Ich sitze morgens ab 8 Uhr am Schreibtisch und habe jeden Tag ein persönliches Limit für mich. Das sind zwei Seiten im Computer, das sind nicht ganz drei Seiten im Buch. Und die will ich jeden Tag schaffen. Und manchmal läuft das super gut, dann bin ich mittags fertig, und manchmal sitze ich abends noch dran.

Das Interview führte Michael Lueg.

Neben dem neu erschienen Kriminalroman von Charlotte Link finden Sie hier weitere Buchtipps - egal ob Skandinavien-Krimi oder Frauen-Krimi.

Skandinavienkrimis Skandinavien-Krimis: Spannung aus dem hohen Norden bis zur letzten Seite. Hier sind fünf aktuelle und lesenswerte Krimis: Hakan Nesser: Schach unter dem Vulkan (ISBN: 978-3-442-75936-1)

Kristina Ohlsson: Die Tote im Sturm - August Strindberg ermittelt (ISBN: 978-3-8090-2753-9)

Anders Roslund: Schlaft Kinder, schlaft (ISBN: 978-3-8649-3144-4)

Arttu Tuominin: Was wir verschweigen (ISBN: 978-3-7857-2761-4)

Tove Alsterdal: Sturmrot (ISBN: 978-3-499-00768-2)