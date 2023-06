Jeder hat doch diesen einen Salat, den er immer zu Parties mitbringt. Bei SWR1 Moderator Daniel Isengard ist das ein pikanter, "sommerlicher" Bulgur-Salat. Schmeckt übrigens auch außerhalb von Parties!

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Egal ob zum Grillen, bei Parties oder einfach zwischendurch - SWR1 Moderator Daniel Isengard kann von diesem Salat nicht genug bekommen. SWR

Ich mache immer viel zu viel davon – vielleicht auch mit Absicht, damit ich noch ein paar Tage davon essen kann.

Zutaten

1,5 Tassen Bulgur

3 Tassen Wasser

10 Cocktailtomaten

1 rote Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

1 Bund Petersilie

15-25 g Sambal Oelek

1/2 Zitrone

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz

2 EL Olivenöl

Zubereitung

Das Wasser zum Kochen bringen, von der Herdplatte nehmen und den Bulgur hinzugeben. Wer mehr Bulgur möchte, kann sich die Regel merken: Immer doppelt so viel Wasser wie Bulgur. Dann einen Deckel auf den Topf und den Bulgur ziehen lassen, bis das Wasser vollständig eingezogen ist. Währenddessen die Tomaten und Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, die Petersilie hacken und den Knoblauch auspressen. Alles in eine große Schüssel geben. Den fertig durchgezogenen Bulgur dazu geben und dann würzen: je nachdem, wie scharf man essen möchte ein drittel eines Gläschens oder mehr vom Sambal Oelek dazu geben. Pfeffer und Salz nach Belieben, das Öl ist eher für die Konsistenz – kann man theoretisch auch weglassen. Ich gebe gerne noch eine klitzekleine Prise Zucker hinzu. Einfach so würzen, wie man es am liebsten hat, da gibt es kein Patentrezept. Den Bulgursalat abkühlen lassen und dann vor dem Servieren noch eine halbe Zitrone darüber ausdrücken – das sorgt für Frische. Noch mal alles durchmischen und fertig. Schmeckt super zu Gegrilltem oder auch einfach nur mit einem Stück frischem Brot.

Wenn nach der Grill-Party noch was übrig bleibt, können Sie den Salat aufheben und am nächsten Tag mit etwas Brot essen. SWR

Mein Tipp: Lieber zu viel machen als zu wenig, den Rest in den Kühlschrank stellen und sich am nächsten Tag wieder drüber freuen.

Daniel stellt sich vor

SWR1-Reporter und Redakteur Daniel Isengard SWR

Ich gebe zu, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich angefangen habe, mir selbst ordentliches Essen zu machen. Während meiner Studienzeit waren meine Koch-Skills doch arg begrenzt. Der pikante Bulgur-Salat war dann doch eines der ersten Gerichte, die ich regelmäßig zubereitet habe – auch, weil mir noch dieser eine Salat gefehlt hat, den man immer auf Parties und Geburtstage mitbringt.

Inzwischen koche ich gerne und regelmäßig für Freunde und Familie und habe da mein Repertoire erweitert – sogar so sehr, dass meine Mutter regelmäßig staunt, wenn die Familie von mir bekocht wird: "Ich hätte nie gedacht, dass DU irgendwann mal gut kochen kannst!"

Und wenn ich dann mal keine Lust auf was aufwändiges habe und auch für ein paar Tage was vorbereiten möchte, dann greife ich auf den pikanten Bulgur-Salat zurück. Der schmeckt immer, vor allem aber an sommerlichen Grillabenden.

