So besiegen Sie den Liebeskummer mit 50+

Nach einer Trennung nach vielen gemeinsamen Jahren sind Menschen über 50 oft wieder auf sich alleine gestellt. Wie sie nicht in ihrem Kummer versinken, verrät Psychologin Eva Wlodarek.

Veränderung

Psychologin Eva Wlodarek schlägt vor, als erstes die Wohnung zu verändern. All die Dinge, die einen an den Ex-Partner erinnern sollten entsorgt oder zumindest weggeräumt werden, sodass sie nicht mehr ins Auge fallen. Ein weitere Option sei es, ein neues Bett oder Sofa zu kaufen, damit hat man dann das Gefühl: Ich starte jetzt neu.

Dr. Eva Wlodarek hat hilfreiche Tipps parat, wie es mit dem Ausmisten noch klappen kann. Katrin Saalfrank

Struktur

Zudem sollte der oder die Frischgetrennte den Tag neu strukturieren. Vor allem bei Menschen, die nicht mehr berufstätig sind, könne Liebeskummer schnell zur Depression führen. Da wäre es wichtig, Struktur in den Tag zu bringen, so die Expertin. Etwa zu sagen: Ich stehe jetzt um so und so viel Uhr auf, dann frühstücke ich und lese die Zeitung.

Abschließen

Es wäre aber vor allem sehr wichtig, mit der Vergangenheit abzuschließen. "Also nicht immer rückwärts gucken oder sich fragen, warum ist mir das passiert", sagt Wlodarek. Man solle eher den Spieß umdrehen: Was nehme ich Positives aus der Beziehung mit, was habe ich gelernt? Und dann sagen: Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Neues ausprobieren

Wlodarek rät, neue Dinge auszuprobieren. "Treten Sie in einen Verein ein oder legen Sie sich ein neues Hobby zu", sagt sie im SWR1 Interview. Wer seinen Bekanntenkreis erweitern will, könne sich außerdem einen Hund zulegen. Dadurch lerne man neue Menschen etwa im Park kennen.