In die Chefin oder den Azubi verguckt? Psychologin Lisa Zimmermann und Arbeitsrechtler Axel Pöppel sagen, was bei einer Beziehung auf der Arbeit clever und rechtlich erlaubt ist.

Zunächst einmal: "Liebe am Arbeitsplatz kann sehr gut funktionieren", sagt Psychologin und Coach Lisa Zimmermann im Gespräch mit SWR1-Moderatorin Dörte Tebben. Doch es gebe einiges zu beachten, wenn sich zwei Menschen am Arbeitsplatz näherkommen.

Emotionale Abhängigkeit

Es könne zu einer emotionalen Verwicklung kommen, warnt Zimmermann. Dadurch wird zumeist einer der beiden Partner übertrieben abhängig von der anderen Person. Ist es bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, kann es bei zu starker Abhängigkeit zu Problem führen.

Beziehung oder Flirt?

"Ich muss darauf achten ob es Bestand hat und ob es sinnvoll ist" meint Zimmermann. Eine Beziehung, die einige Zeit Bestand hat, könne am Arbeitsplatz gut funktionieren. Man kenne sich bereits aus anderen Situationen gut. Außerdem gehe es dann weniger um Anerkennung und Bestätigung. Flirts hingegen seien eine Herausforderung, da die emotionale Ebene aktiviert wird und es dadurch einfacher zu Kränkungen und Enttäuschungen kommen könne. Das sei dann auch emotional belastend.

Kollegen im Blick haben

Vor allem für Kollegen können solche Liebeleien anstrengend sein. Auch die Kollegen können emotional belastet sein und beispielsweise neidisch werden. "Da braucht es eine große Achtsamkeit der Liebenden", so Zimmermann.

90-Tage-Regel beachten

Am Anfang empfiehlt die Psychologin noch zurückhaltend und vorsichtig zu sein. Ob aus den Schmetterlingen im Bauch mehr wird, lässt sich nicht schon nach wenigen Tagen oder Wochen beantworten. "Eine wirkliche Ernsthaftigkeit in der Beziehung kann man erst nach 90 Tagen feststellen", meint Lisa Zimmermann.

... und wenn es dann doch nicht klappt?

Bei einer Trennung sind Paare oft stark emotionalisiert, dabei sei auf der Arbeit die Sachebene wichtiger. Auch hier gilt: Große Achtsamkeit gegenüber Kolleg*innen und keine Angst davor zu haben, sich professionelle Hilfe zu holen. Auch Vorgesetzte mit einzubeziehen kann eine Erleichterung sein. Diese können beispielsweise ein Gespräch moderieren.

Und rechtlich?

Rechtlich ist die Lage eindeutig. Mit wem jemand eine Beziehung eingeht, das geht den Chef oder die Kollegen nichts an. "Liebe ist grundsätzlich Privatsache. Beziehungen müssen dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt werden", erklärt Arbeitsrechtler Axel Pöppel im Gespräch mit SWR1-Moderator Hanns Lohmann.

Jobwechsel als letzte Konsequenz

In seiner Arbeit als Arbeitsrechtler sieht er die Probleme auch nicht während, sondern nach der, dann gescheiterten, Beziehung. "Probleme gibt es, wenn sich zwei nichts mehr zu sagen haben und auch nicht mehr miteinander arbeiten können. Das wird dann richtig unangenehm", sagt Pöppel. In einem großen Unternehmen könnten sich Getrennte aus dem Weg gehen. Pöppel sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen einer der Ehepartner das Unternehmen verließ, da sich die Trennung breit auf das Unternehmen ausgewirkt hat.

Problem: Beziehung über Hierarchien hinweg

"Bei Hierarchien ist es immer problematisch. Der Vorgesetzte kann seiner Lebensgefährtin oder Frau am Gehalt drehen kann oder eben auch nicht", erklärt der Arbeitsrechtler die problematische Situation. Auch bei der Prämienauszahlung könne es zu Problemen kommen. Der Vorwurf von Kollegen, eine Person bekäme die Prämie nur wegen der Beziehung stünde dann schnell im Raum.