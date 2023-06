Fans singen für Lewis Capaldi

Aufgrund des Tourette-Syndroms versagt Lewis Capaldi die Stimme - doch die Fans singen einfach für ihn weiter und tragen den Sänger durch seinen Song.

Capaldi leidet an Tourette-Syndrom

Bereits im letzten September machte Capaldi öffentlich, dass er am Tourette-Syndrom leidet. "Er hatte dann eine kleine Pause eingelegt und gehofft, dass er seine Beeinträchtigung kontrollieren lernt", erklärt Niels Berkefeld aus der SWR1 Musikredaktion.

Glastonbury Festival: Fans singen für Capaldi weiter

Doch die dreiwöchige Pause war anscheinend nicht lange genug. Am letzten Wochenende trat der Sänger beim weltberühmten "Glastonbury-Festival" vor über 100.000 Besuchern auf. Bei seinem größten Hit "Someone you Loved" konnte Capaldi wegen seiner krankheitsbedingten Ticks nicht weitersingen - seine Stimme versagte. Doch die zahlreichen Fans übernahmen einfach und trugen den Sänger durch den Song - ein unglaublich emotionaler Moment, hier im Video.

Lewis Capaldi macht Pause

Der Sänger bedankte sich nach dem Konzert via Instagram bei seinen Fans für die Unterstützung und die vielen großartigen Nachrichten. "Sie bedeuten die Welt für mich", so Capaldi. Gleichzeitig kündigte er eine längere Konzertpause an, um sich in Behandlung zu geben.