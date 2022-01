Kontaktnachverfolgung ist nicht mehr machbar

Die Gesundheitsämter arbeiten wegen der Corona-Pandemie seit Monaten am Limit. Dr. Dieter Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen spricht über die derzeitige Situation.

Auch das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat die direkte Kontaktnachverfolgung inzwischen eingestellt. Amtsleiter Dr. Dieter Hoffmann relativiert diesen Umstand: " In der Absonderungsverordnung von Rheinland-Pfalz ist ausdrücklich festgelegt, dass die frisch Infizierten ihre persönlichen Kontaktpersonen selbst informieren müssen. " Die Gesundheitsämter, so Hoffmann weiter, informieren trotzdem weiter infizierte Personen. Man weise Infizierte dabei auch auf ihre Informationspflicht gegenüber möglichen Kontaktpersonen hin, so der Amtsleiter: " Insbesondere in den Familien und den Haushalten klappt das ganz gut. " Offen bleibe, so Hoffmann, ob jeder Infizierte seiner Pflicht dann auch bis ins Detail nachkomme: " Aber das können wir tatsächlich nicht mehr überprüfen! "

Einheitliche Corona-Regelungen helfen den Ämtern

Die bisher relativ komplexen Quarantäne-Regelungen führen auch zu einer erhöhten Zahl an Rückfragen an die Gesundheitsämter. Aber hier könnte sich die Lage etwas entspannen, so der Amtsleiter: " Nach dem 14. Januar ist es auch ein klein wenig einfacher geworden […]. Da ist das bundesweit etwas besser vereinheitlicht. "

Diese Corona-Regeln gelten in Rheinland-Pfalz

Hoffmann erklärt, dass es auch in der Quarantäne erlaubt sei, zum Beispiel einen dringenden Arztbesuch vorzunehmen oder sich am Ende der Quarantäne in einem Testzentrum frei-testen zu lassen. " Ich darf den eigenen Balkon oder Garten betreten. […] Aber natürlich darf ich damit nicht zum Einkaufen gehen. "

Wir haben keinen Polizeistaat ...

Polizei und Ordnungsämter melden kaum Verstöße

Insgesamt, so Hoffmann weiter, habe er den Eindruck, dass sich der größte Teil der Betroffenen an die Vorgaben halte: " Wir bekommen ganz selten Meldungen von Polizei und Ordnungsämtern, wo eine Person aufgegriffen wurde, die aktuell unter Quarantäne stand ." Die Dunkelziffer sei aber vermutlich deutlich höher, so der Amtsleiter: " Wir haben keinen Polizeistaat […]. Wir können nicht für jeden Menschen, der aktuell in Absonderung ist, eine Wache vor die Türe stellen. Das macht gar keinen Sinn! " Insgesamt, so der Amtsleiter, sei es wichtig an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu appellieren werden. Er selbst habe aber den Eindruck, dass die Regelungen im Großen und Ganzen eingehalten würden.

Das Gespräch führte Michael Lueg.