Wenn nicht angeleinte Hunde andere Tiere zwischen Weinstöcken jagen, kann es Ärger geben. Die Frage ist: darf ich Hunde dort überhaupt frei laufen lassen oder gibt es eine Leinenpflicht?

Welche Regeln gelten für die Halter von Hunden in den Weinbergen? Darüber haben wir mit Torsten Collet vom Naturschutzbund (NABU) Rheinland-Pfalz gesprochen.

Gibt es eine Leinenpflicht in Rheinland-Pfalz?

SWR1: Welche Regeln zur Leinenpflicht gelten in Rheinland-Pfalz?

Torsten Collet: Es gibt in Rheinland-Pfalz keine generelle Leinenpflicht. Wenn wir in der freien Natur sind, sieht das in Schutzgebieten anders aus. Dort regelt das die jeweilige Rechtsverordnung und meistens ist auch eine Leinenpflicht mit inbegriffen.

Wir vom NABU bitten – gerade in der Brut- und Setzzeit – allerdings darauf zu achten, die Hunde an der Leine zu führen. Gerade in dieser Zeit ziehen viele Wildtiere ihre Jungen auf. Damit die nicht von einem Hund aufgeschreckt werden und unnötig Energie und Kraft verschwenden, bitten wir zumindest darum, dass Hunde an der Leine geführt werden.

NABU: Hunde anleinen – vor allem in der Brutzeit

SWR1: Wo und wann sollten wir Hunde auf jeden Fall anleinen?

Collet: Hauptsächlich ab Mitte April bis Mitte Juli, wenn das Hauptbrutgeschäft oder die Aufzucht der Jungen stattfindet. Und zwar überall, wo sie in der freien Natur sind und wo auch Wildtiere vorkommen. Das kann sowohl auf dem Feld sein, da haben wir zum Beispiel bodenbrütende Vogelarten, oder gerade auch im Wald.

Dort ist es wichtig, dass sie auf den Wegen bleiben und die Tiere angeleint lassen. Einfach, um den Stress von den Wildtieren fernzuhalten. Wenn Ihnen der Hund durchgeht oder im Wald bzw. im freiem Gelände läuft und dabei ein Tier aufschreckt, bedeutet das natürlich Stress für die Wildtiere.

SWR1: Wenn der Hund erstmal eine Fährte aufgenommen hat, ist er vielleicht auch nicht mehr wirklich so abrufbar...

Collet: Genau, auch selbst mit dem besterzogenen Hund kann durchaus mal der Jagdtrieb durchgehen.

Tipp vom NABU: Anstatt den Hund freilaufen zu lassen lieber mit dem Tier joggen oder Radfahren gehen

SWR1: Wo und wann kann man einfach mal seinen Hund frei laufen lassen?

Collet: Wenn es nicht unbedingt das Freilaufen sein soll, können Sie mit Ihrem Hund joggen oder angeleint Fahrrad fahren, dass er sich austoben kann. Aber es gibt auch in manchen Kommunen oder Städten extra ausgewiesene Hundewiesen, wo man die Hunde losmachen kann. Oder auch in Hundevereinen, die auf ihrem eigenen Vereinsgelände den Mitgliedern dafür den Raum zur Verfügung stellen.