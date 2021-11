per Mail teilen

Personenseparierungsanlage oder ganz einfach: Drehkreuz. Wir verkomplizieren unsere Sätze oder benutzen ewig lange Fremdwörter.

Besonders für Menschen mit Demenz, geringen Deutschkenntnissen, Lern-Schwierigkeiten oder Analphabeten ist die schwierige deutsche Sprache oft ein Problem. Deshalb hat sich im Jahr 2006 das Netzwerk Leichte Sprache gegründet. Es setzt sich dafür ein, dass weniger Fremdwörter benutzt werden und unterstützt die Barrierefreiheit in der deutschen Sprache.

Warum ist die deutsche Sprache so schwierig?

Behörden- oder Juristensprache in Deutschland ist bekannt dafür, die kompliziertesten Formulierungen zu benutzen. Shpresa Matoshi ist Prüferin für Leichte Sprache im Netzwerk Leichte Sprache und selbst betroffen. Als Grund für die schwierige Behördensprache sieht sie, dass seitens der Ämter eine Angst vor Rechtswidrigkeit bei Verwendung von einfacher Sprache bestehe, erklärte sie uns im SWR1 Interview.

Außerdem seien Firmen und Behörden nicht ausreichend über leichtere Sprache aufgeklärt, meint Matoshi.

Es müsste eine Firma geben, die mal vormacht, wie es geht und dann ziehen meistens welche nach.

Ist die schwierige Sprache ein Problem der deutschen Sprache?

Auch andere Sprachen verfügen über einen komplizierten Wortschatz. Allerdings hat sich gezeigt, dass in anderen Ländern mehr für Barrierefreiheit in Sprache getan wird. Thorsten Lotze, Vorstandsmitglied des Netzwerks Leichte Sprache erzählte im SWR1 Interview, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder diesbezüglich sehr engagiert seien. Dort gebe es staatlich geförderte Institutionen und Personen, die dazu ausgebildet sind, Betroffenen zu helfen. Sogenannte Lesehelfer gehen die schwierigen Texte ausführlich mit ihnen durch und sprechen darüber mit ihnen, bis alles verständlich ist.

In Deutschland muss sich in dieser Hinsicht noch einiges tun, findet Lotze. Es fehlen Investitionen in solche Projekte.