In Rheinland-Pfalz beginnt am Montag das neue Schuljahr. Die Zeiten sind nicht einfach. Eltern müssen wegen der starken Teuerung bei der Beschaffung von Schulausrüstung sehr aufs Geld achten. Bundesweit fehlen laut Deutschem Lehrerverband 40-Tausend Lehrerinnen und Lehrer, vor allem an Grundschulen. Und auch Corona dürfte in den kommenden Monaten an den Schulen wieder für heftige Debatten sorgen.