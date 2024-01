Am 9.1.1944 wurde Jimmy Page geboren — ein wichtiger Tag für die Rockmusik! Kaum jemand hat den Rock so geprägt wie er, besonders natürlich mit seiner Band Led Zeppelin.

Alles fing mit einem Umzug an, in seinem neuen Zuhause findet der achtjährige Jimmy die Gitarre des Vorbewohners — der Rest ist Geschichte.

Karrierestart

Jimmy Page startet seine Karriere als Studiomusiker. Er spielt Gitarre beim Bond-Song "Goldfinger" und erinnert sich heute noch daran, als Bond-Sängerin Shirley Bassey nach dem Letzten Ton im Studio in Ohnmacht fiel. An die Sache mit Joe Cocker dagegen erinnert er sich nicht mehr so gut... Cocker muss Jimmy Page bei einem Treffen sogar daran erinnern, dass er das Gitarrensolo auf "With a Little Help From My Friends" gespielt hatte — Sex, Drugs and Rock'n'Roll sei Dank.

Led Zeppelin — die Väter des Hardrock

Nach gemeinsamen Aufnahmen mit The Kinks, The Who und den The Rolling Stones gründet er nach seiner ersten Band, den Yardbirds, die Band, die Rockgeschichte geschrieben hat: Led Zeppelin. Die Väter des Hardrock Jimmy Page, Robert Plant, John-Paul Jones und John Bonham erleuchten seither den Rockhimmel.

1968 geben Led Zeppelin ihr erstes Konzert. Jimmy Page bearbeitet seine Gitarre mal mit einem Geigenbogen, mal greift er zum berühmt-gewordenen Modell mit zwei Gitarrenhälsen. Und auch zu Hause dreht sich bei Page alles um Gitarren – er besitzt in seiner Sammlung rund 1.500 Stück.

1980 ist dann Schluss mit Led Zeppelin. Jimmy Page steht noch einmal bei Live Aid und dann beim letzten gemeinsamen Konzert 2007 mit Led Zeppelin auf der Bühne.

Musik ist auch nicht unbedingt mehr der Mittelpunkt in seinem Leben. Jimmy Page engagiert sich sozial in Brasilien und finanziert Jugendhäuser – "Casa Jimmy" genannt. Dafür wird er 2005 von der Queen zum "Officer of the British Empire" ernannt. Rio de Janeiro macht Page zum Ehrenbürger.

Robbie Williams gegen Jimmy Page

Es könnte mit 80 also alles richtig schön sein – wenn da nicht seit 2013 der Nachbarschaftsstreit mit Robbie Williams wäre. Williams will den Keller seiner Villa mit mega Pool und Fitnessanlage ausbauen, während Jimmy Page Angst um seine Villa aus dem 19 Jahrhundert hat. Er erhebt immer wieder Einspruch, hat jetzt aber wohl verloren und Robbie will anfangen zu bauen – die Bauarbeiten sollen ca. 11 Monate dauern.

Stairway to Heaven

"Stairway to Heaven" ist der vielleicht größte Rocksong aller Zeiten, Hymne, Kult und natürlich immer wieder ganz oben in der SWR1 Hitparade. Und was sagt das Geburtstagskind selbst zum Song?

Genießt ihn so lange ihr wollt, vielleicht ewig, vielleicht geht das Gitarrensolo immer weiter und weiter. (lacht)

SWR1 Flashmob mit "Stairway to Heaven"