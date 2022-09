Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst: In einer Tankstelle in Idar-Oberstein geraten ein Mitarbeiter und ein Kunde in Streit um die Maskenpflicht. Am Ende wird der Mitarbeiter erschossen. Knapp ein Jahr danach ist das Urteil gegen den Angeklagten gefallen: Lebenslange Haft wegen Mordes. Der Fall, das Urteil und die Reaktionen.