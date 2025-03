Lastenfahrräder, die Alternative zum Auto

Wo können Sie Lastenräder mieten?

In Rheinland-Pfalz haben Sie in manchen Städten die Möglichkeit Räder zu mieten.

Angebote finden Sie in Mainz oder in Neustadt . Auch die Stadt Speyer bietet Lastenräder zum ausleihen an. In Trier können Sie sie mithilfe einer App buchen.

Einen Überblick über Mietangebote in ganz Deutschland bekommen Sie bei Cargobike.Jetzt .