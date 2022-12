Jeden Tag etwas Glück gibt es im SWR1 Adventskalender - präsentiert von Kabarettist Lars Reichow. Text und Song gibt es hier zum Download.

Wohin man auch schaut… schlechte Nachrichten. Krisen, Krieg, Klima, Energie, Inflation... Da ist es wirklich eine Kunst, nicht den Mut zu verlieren. Aber es gibt sie – die kleinen Momente im Alltag, die glücklich machen. Das unbeschwerte Lachen der Kinder, der süße Geruch von frischen Brötchen, die helfende Hand im Supermarkt, das fröhliche Treffen mit Freunden.

Das kleine Stück vom Glück

Diese Momente wollen wir in der Vorweihnachtzeit sammeln, festhalten und mit Ihnen teilen: Der Mainzer Kabarettist und Musiker Lars Reichow hat diesen ganz besonderen Adventskalender - quasi einen singenden Glücks-Kalender - für uns am Klavier eingespielt und die SWR1 Hörerinnen und Hörer verraten jeden Morgen in "Guten Morgen Rheinland-Pfalz“, was sie glücklich macht – genau das Richtige für diese schweren Zeiten.

Das Video zum Song

TV-Tipp: "Comedy vom Rhein"

Die neue Staffel mit Lars Reichow. Ab dem 6. Dezember in der Mediathek oder im SWR Fernsehen ab dem 13. Dezember immer dienstags ab 23 Uhr.