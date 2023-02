„Es ist ein Hilferuf vonseiten der Kommunen“

Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine haben Tausende von Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Auf dem Flüchtlingsgipfel soll nun beraten werden, wie es in Zukunft mit Geflüchteten weitergehen soll. Denn für die vielen Menschen fehlt es an Wohnungen, Kitaplätzen sowie Lehrern für Schulen und Sprachkurse.

Auch im Landkreis Alzey-Worms ist die Lage schwierig. Es fehlt an Unterkünften und Personal. Landrat Heiko Sippel (SPD) richtet im SWR1 Interview deutliche Worte an die Europäische Union.

SWR1: Die Situation bei Ihnen im Kreis ist angespannt. Wann sagen Sie „Stopp, es geht einfach nicht mehr, wir haben keinen Platz“?

Heiko Sippel: Wir sind jetzt schon am Limit, werden aber versuchen, zumindest im ersten Halbjahr noch etwa 300 Personen unterzubringen. Das verlangt viel von uns ab. Wir werden Container-Unterkünfte bauen und einrichten. Wir sind jetzt noch dabei, die letzten noch verfügbaren Wohnungen anzumieten. Das sind auch Unterkünfte mit 20, 25 Personen. Das wird noch reichen im ersten Halbjahr. Wir haben aber bereits jetzt Probleme mit der sozialen Betreuung, das heißt wir finden kein ausreichendes Personal mehr, um das Thema Betreuung vor allem auch das Thema Integration zu übernehmen, das heißt, wir sind an der Grenze angelangt.

SWR1: Wie nehmen Sie die Atmosphäre in der Bevölkerung wahr? Stoßen Akzeptanz und Hilfsbereitschaft an Grenzen?

Sippel: Wir hatten in den letzten Jahren seit 2015 eine enorme Hilfsbereitschaft in unserer Bevölkerung. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Nach wie vor sind viele Menschen engagiert als Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer, aber sie spiegeln natürlich zurück, dass auch deren Kräfte jetzt am Ende sind, und wir brauchen ein klares Reglement. Wir brauchen eine gewisse Beschränkung, weil am Ende die Kapazitäten vor Ort nicht mehr vorhanden sind.

SWR1: Was erwarten Sie von diesem Treffen heute? Sie sagen „Beschränkung“, aber danach sieht es ja gar nicht aus.

Sippel: Das wäre allerdings unsere Erwartung aus den Kommunen, dass man nach Berlin und vor allem auch nach Brüssel nochmal klar signalisiert: wir brauchen einen anderen Verteilungsmechanismus in Europa. Es kann nicht sein, dass wenige Länder hier die ganze Anstrengung tätigen und andere verstehen den Solidargedanken Europas in der Gestalt, dass man einen Förderbescheid entgegennimmt, aber nicht bereit ist, gemeinsame Kraftanstrengungen aufzubringen. Wir brauchen eine gerechte Verteilung in Europa, wir brauchen auch Anstrengungen. Da hat der Europäische Rat die erste Richtung eingeschlagen, was die irreguläre Migration anbelangt. Wir brauchen auch Kontrollen an den Grenzen und wir brauchen ein klares Reglement, was Rückführungen anbelangt. Am besten wäre es, die Rückführungen aus zentralen Einrichtungen durchzuführen und es nicht den Ausländerbehörden vor Ort zuzumuten, dieses doch schwierige Umfeld selbst zu gestalten.

SWR1: Aber Herr Sippel, das alles was Sie jetzt angeführt haben, das dauert. Und Sie sagen, Sie können eigentlich nicht mehr...

Sippel: Ja, das ist richtig. Aber wir müssen es klar formulieren. Die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger erwarten Transparenz, erwarten Offenheit. Ich rede vom ersten Halbjahr, da werden wir versuchen es noch zu schaffen. Wenn es uns nicht gelingt, da jetzt auch mal ein klares Regelwerk, eine klare Ansage auf allen Ebenen zu erhalten, dann sehe ich große Probleme auf uns zukommen, über das erste Halbjahr hinaus noch diese große Aufgabe zu stemmen. Das würde möglicherweise für uns bedeuten, dass wir große Zelte aufstellen müssen. Menschen in Zelten unterzubringen ist alles andere als optimal, wenn ich an die Integration und die Betreuung der Menschen denke. Da stoßen wir einfach an Grenzen. Deshalb ist es ein Hilferuf vonseiten der Kommunen. Die Politik wird im Land, im Bund und vor allem auch in der Europäischen Union gemacht und da ist unsere Forderung und Erwartung klar hin adressiert.

SWR1: Dann sind wir wieder an dem Punkt Akzeptanz. Wir haben hier vorhin in der Sendung Menschen aus Worms gehört. Da soll eine Grundschulsporthalle wieder als Unterkunft genutzt werden. Mein Eindruck war, da ist die Stimmung doch recht aufgeheizt.

Sippel: Das wollen wir auch bei uns vermeiden. Das ist wirklich ultima ratio, weil wir die Hallen brauchen für den Schulsport. Kinder konnten in der Coronazeit zwei Jahre keinen ordentlichen Schulsport machen. Wir brauchen auch die Hallen für Sportveranstaltungen, die bedeuten soziales Leben. Das bedeutet sozialer Zusammenhalt unserer Gesellschaft, Förderung des Ehrenamtes. Wir können keine Turnhallen in Anspruch nehmen, weil wir wissen, das wäre kein temporäres Ereignis über wenige Wochen, sondern wir müssten damit rechnen, dass wir die Turnhallen dann lange Zeit – möglicherweise sogar Jahre – sperren müssen. Das können wir unserer Bevölkerung nicht zumuten. Und deshalb die klare Botschaft von allen Bürgermeistern, auch von Seiten des Landrates und des Landkreises: wir sind am Limit und wir erwarten jetzt Lösungen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.