per Mail teilen

Quizzt euch im Radio zur SWR1 Lachwanderung mit Kabarettist Alfons.

Ganz ohne sein legendäres Puschelmikrofon, aber mit den besten Geschichten und Gags von seinen vielen Bühnenshows, kommt der deutsch-französiche Kabarettist Alfons am 13. Oktober nach Schweigen-Rechtenbach. Im Restaurant "Deutsches Weintor" spielt er ein exklusives Best-of für 100 SWR1 Gewinnerinnen und Gewinner.

Zwischen den beiden Showteilen lachwandert Alfons mit den SWR1 Hörerinnen und Hörern in die umliegenden Weinberge. Es geht zu Fuß von Deutschland nach Frankreich in nur wenigen Minuten – und vor allem mit ganz viel Spaß.

Video: Alfons - Jetzt noch deutscherer

Alfons - Jetzt noch deutscherer

Tickets gibt es ab 7. Oktober zu gewinnen!

Direkt an der deutsch-französischen Grenze feiern wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Nachbarländer. Was verbindet Deutsche und Franzosen, was trennt uns bis heute? Humor hilft auf jeden Fall, beides besser zu verstehen.

In seiner kultigen orangefarbenen Trainingsjacke traut sich Alfons zum ersten Mal in seinem Leben, als Kabarettist auch abseits der Bühne mit seinem Publikum gemeinsam zu lachwandern. Er ist zwar ein passionierter Wanderer und geht regelmäßig auch auf mehrtägige Touren, aber in der XXL-Pause einer speziellen Show mit allen gemeinsam auf Tour zu gehen, ist für Alfons eine Premiere. Und ihr könnt dabei sein!

Datum: Sonntag, 13. Oktober 2024 Beginn: 13:00 Uhr

Treffpunkt ist am Deutschen Weintor um 13 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 13.30 Uhr, Lachwanderung nach Weißenburg ab 14.15 Uhr. Ende der Veranstaltung um ca. 17 Uhr. Ort: Deutsches Weintor

Weinstraße 4

76889 Schweigen-Rechtenbach Mitwirkende: Alfons, SWR1 Moderator Veit Berthold

Spielmodus – so gewinnt ihr Tickets im Radio:

Zwischen dem 7. und 11. Oktober (Montag bis Freitag) gibt es täglich in "SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz", im SWR1 "Der Vormittag", in "SWR1 Der Nachmittag" und in "SWR1 Der Abend" die Chance auf je vier Tickets. Bitte beachtet unsere Teilnahmebedingungen.

Alfons fragt Rheinland-Pfalz?!

Der Kabarettist erzählt euch im Radio immer wieder Geschichten aus und über Frankreich. Dann stellt er euch passend dazu eine Frage und liefert als Hilfe, um auf die richtige Lösung zu kommen, eine Auswahlmöglichkeit an Antworten. Aber nur eine stimmt. Mit dem richtigen Riecher und etwas Glück gewinnt ihr immer gleich vier Tickets auf einmal für die SWR1 Lachwanderung am 13. Oktober.