Der Ukraine-Krieg macht sich in Form von leeren Mehlregalen auch bei uns bemerkbar. Mehl ist genug vorhanden, aber die Mühlen in Rheinland-Pfalz kommen nicht mehr nach, erklärt Edmund Frei von der Bischoff-Mühle in Billigheim-Ingenheim bei Landau. Michael Lueg hat mit dem Mühlenbetreiber gesprochen. mehr...